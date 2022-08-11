”فيلم خديجة” يشارك في الدورة الثامنة بمهرجان طرابلس السينمائي الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 08:27 صباحاً - أعلن فريق الفيلم الروائي "خديجة" عن مشاركته في المسابقة الرسمية بمهرجان طرابلس السينمائي الدولي في دورته الثامنة والتي تقام بلبنان في سبتمبر المقبل

فيلم "خديجة" من الأفلام الروائية المصرية المهمة التى استطاعت الفترة الأخيرة أن تتواجد عالميا وبقوة ضمن أهم الأفلام، حيث حظى الفيلم بالمشاركة فى كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، منها مشاركته فى المسابقة الرسمية بالدورة الـ44 من مهرجان "كليرمون فيران" السينمائى الدولى بفرنسا، ومهرجان "وارسو" للسينما الإفريقية ببولندا الدورة الـ 16، ومهرجان بيروت السينمائى الدولى.