انت الان تتابع خبر "عيب التشهير.. بعض عقولكم هي المريضة" مها المصري بتصريح حاد لكل من يتدخل بخصوصيتها وتهديد بالمقاضاة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت مها المصري عن عودتها للتصوير في سوريا، بعد غياب لسنتين عن كواليس الدراما هناك، حيث كان مسلسل "بروكار" عام 2020 آخر عمل لها.

وتابعت: " في ناس بتحب تضخم الامور كرمال يجمعو لايكات ومشاهدات على حساب الناس وهاد الشي برجع لخصوصية الشخص نفسو وعيب التشهير، بالنهاية مها المصري بخير ورح نطل بعمل رائع وبعض العقول هي المريضة".

وأكدت مها في بيانها أنها ستلجأ إلى مقاضاة المواقع الصحفية التي ستكتب عنها أخباراً دون الرجوع إليها فقالت "من اليوم أي موقع رح يتناول أي شي بخصني من دون مايرجعلي، رح ألجأ للقضاء، لأنو فعلاً بكفي".

وكانت مها قد غابت سابقاً عن التصوير في سوريا لمدة سبع سنين، قبل أن تعود من خلال مسلسل "سلاسل دهب" في عام 2019.