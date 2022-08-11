انت الان تتابع خبر طالبتها بتعويض عن الضرر الذي لحقها...ممثلة عراقية شهيرة تقاضي مجلة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت الفنانة العراقية "إيناس طالب" عن تحركها لمقاضاة مجلة "إيكونوميست)" البريطانية ؛ على خلفية نشر صورتها في تقرير عن البدانة ، كمثال للنساء "البدينات" في العالم العربي.

وصرحت "طالب" أنها تستعد لمقاضاة المجلة ، مطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي والنفسي والاجتماعي الذي سببته لها هذه الحادثة.

وقالت طالب : "أحبني الجمهور لسنوات طويلة. كان من المحبط أن أرى مجلة دولية تصفني كما لو أن إنجازاتي جميعها لا تعني شيئاً"، مضيفة: "أنا بصحة جيدة وأحب مظهري، وهذا هو كل ما يهمني".

وأعتبرت طالب : أن المجلة استخدمت صورتها في سياق مسيء للمرأة بشكل عام ولها بشكل خاص ، كممثلة وشخصية عامة مؤثرة ، مشيرة إلى أن صورتها المنشورة أُخذت لها وهي على المسرح في مناسبة عامة .

وتسائلت طالب : كيف ربطت المجلة إمرأة تقف على المسرح للتعبير عن المرأة العربية المضطهدة وبين تقريرها ..؟

وأشارت طالب إلى أن "المجلة ارتكبت خطأ كبيرا وسقطة لا تليق بمكانتها العالمية حيث استخدمت صورة لنجمة عراقية استطاعت أن تتغلب على الكثير من التحديات والصعوبات. للوصول إلى ما حققته على الساحة الفنية العراقية، وبالتالي لا علاقة للصورة بالموضوع على الإطلاق، ولا أعتبر نفسي مضطهدة أو مقيدة مجتمعيا بالشكل الذي عرضته مقالة الإيكونوميست ومحاولتها المساس بقيمة المرأة".

ولفتت بقولها : " إجمالا هناك محاولة للتشويه والإساءة للمرأة العراقية والعربية".

يذكر أن صورة الفنانة طالب، تصدرت تقريرا لمجلة "إيكونوميست" البريطانية يتحدث عن البدانة في الوطن العربي

والواقع أن طالب (42 سنة) ممثلة مخضرمة في الدراما التلفزيونية العراقية، بدأت مسيرتها الفنية في سن 16 سنة في برامج محلية ، وسرعان ما أصبحت شخصية رئيسية في المسلسلات.