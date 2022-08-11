بعد تصريحات زواجه من عبير منير.. بيان شديد اللهجة من أسرة أسامة أنور عكاشة.. ردا على الفنانة

أصدرت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بيانًا للرد على الفنانة عبير منير، التي كشفت مؤخرا، خلال استضافتها برنامج «الستات»، المذاع على قناة النهار للإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل زواجها من الكاتب الراحل، والذي استمر نحو 4 سنوات.

قالت أسرة أسامة أنور عكاشة في بيانها: تابعت الأسرة ببالغ الإستياء ما أذيع من لقاءات إعلامية على بعض القنوات بشأن الوالد، ولا يخفى على أحد أن الوالد لا يعد فقط رب أسرة أسامة أنور عكاشة، بل وكما تتردد العبارة دوماً على لسان احبائه : "ده مش أبوكم بس ده أبونا كلنا " ...ولم يكن هذا من فراغ بل نتاج سنوات سخر فيها أبانا فكره لترك أثر وقيمة وتراث يرقى بوجدان جمهوره... هذا الجمهور المحب الذي _وحتى اللحظة_ يتابع اعماله بشغف وكانها تعرض لاول مرة ويردد عباراته التي أصبحت كما الأقوال المأثورة.

فكما عشق أسامة انور عكاشة مصر والمصريين بادله جمهوره ذات العشق، يس الجمهور المصري فقط بل والجمهور العربي الذي أطلق عليه عميد الدراما العربية تعبيراً عن تقديره لقيمته.

وأضاف البيان: هذه القيمة الكبيرة تعرضت مؤخراً عبر اللقاءات المذكورة، مع إحترامنا لكل اطرافها، لمحاولات ساذجة لاختزالها في صورة تفاصيل شخصية لاتهم أحد سوى المتحدثين بها.

بينما لو كان والدنا على قيد الحياة لما تطرق اليها كما إعتاد طوال حياته ، فقد حرص على عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية و إبعاد أفراد أسرته عن الخوض فيها علناً، وأحترمنا نحن ( الأبناء والوالدة ) هذه الرغبة وابتعدنا عن التحدث عن اي تفاصيل إعتبرها تخصنا وحدنا.

وتابع البيان: كنا نفضل أن يتم التركيز إعلامياً على عمق حواراته وكلماته ودلالاتها بدلاً من تسطيح الحديث في أمور اقل مايقال عنها انها تافهة، ولذا نرجو الجميع أن يكون التعامل مع سيرة اسامة أنور عكاشة بقدر عمق فكره و أثره الكبير على المصريين، فقد كان والدنا مفكراً ومهموماً بالشأن المصري قبل ان يكون أديباً وكاتباً للدراما.

واختتم البيان: شعرنا اليوم انه لزاماَ علينا إصدار هذا البيان بعد ماتابعناه مراراً من استياء ظهر إما في تعليقات جمهوره المحب على هذه اللقاءات أو من خلال تواصلهم معنا بشكل شخصي، ولهذا نسجل هنا إستياءنا الشديد تقديراً وإحتراماً لجمهوره العريض الذي نتذكر جيداً الآن كلمات والدنا تقديراً له : ( الناس العادية اللي بتحبني هي اللي رفعتني السما وهي اكتر حد يهمني ).

يذكر أن الفنانة عبير منير، أرملة الراحل الكبير، أسامة أنور عكاشة، ظهرت مؤخرا، ببرنامج «الستات»، المذاع على قناة النهار لـ الإعلامية مفيدة شيحة، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، ولماذا رفضت الزواج في البداية.

وقالت عبير منير، «مكنتش حابة فكرة الجواز، وبعد حب 3 سنين، قالي لأ لازم نتجوز، وأنا وافقت».

وأضافت خلال اللقاء: «أنا اتجوزته آخر 4 سنين في حياته، أسامة كان متفردا في كل حاجة، رومانسي وشاعري، محترم وعاقل جدًا، وكان بيدلعني جدا فوق ما حد يتصور، راقي أوي في تصرفاته».