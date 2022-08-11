انت الان تتابع خبر.هذه الطفلة أصبحت فنانة مصرية شهيرة قديمة ومستمرة الى اليوم.. والدها فنان كبير وخطبت لـ نجل إسماعيل ياسين!! وهذه أغرب القصص في مسيرتها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم.

وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية.

وروت الفنانة هالة فاخر خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي تفاصيل خطبتها من نجل الفنان الكبير إسماعيل ياسين.

قائلة: "كنت اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين، اللهم يرحمهم هما الإتنين كانوا جمال جدًا، بس الخطوبة مقعدتش كتير، طنط فوزية زوجة الفنان إسماعيل ياسين، كان عندها عقد وخداه هدية من ملك البحرين تقريبا".

وتابعت: " وكنت لابساه في الخطوبة، ولما فسخنا خدته تاني طبعًا وزعلت عليه جدًا، وكان إسماعيل ياسين بيحبني جدًا".

وكان الفنانان الكبيران إسماعيل ياسين، وفاخر فاخر، قد اتفقا على أن يتزوج أبناؤهما، "هالة وياسين"، وبالفعل ظل الثنائي على هذا العهد، ولكن توفي الفنان فاخر فاخر، ولحقه إسماعيل ياسين في عام 1972، ولم يكتب لهذه الخطوبة الاستمرار.

ومن أهم أعمال هالة فاخر أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملاً تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.