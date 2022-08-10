انت الان تتابع خبر صورة رومانسية بعيدة عن المعتاد.. ظهور مفاجئ لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بشكل مثير للجدل بعد عودة المياه لمجاريها وانهاء الخلافات والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- انصدم الجمهور بعد ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي بطريقة رومانسية، خلال إجازتهما الصيفية بعد انتهاء الخلافات بينهما.

وعلق المتابعون أن ماحدث بينهم مؤخرا جعل من علاقتهم أكثر ثقة متمنيين لهم دوام الصحة والاستمرارية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام مع أحمد العوضي، ظهر عليهما السعادة فيها وهي يحتضنها بينما أمسكت بيده.

واكتفت ياسمين عبد العزيز بالتعليق على الصور بإيموجي قلب، وتفاعل معها أحمد العوضي بنفس الطريقة، إلا أن كثير من التعليقات من المتابعين عبروا فيها عن سعادتهما بانتهاء الأزمة والخلاف الذي وقع بين الثنائي وتسبب في انتشار عدداً من الشائعات حول انفصالهم.