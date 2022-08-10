إصابة مديحة حمدي بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أصيبت الفنانة القديرة مديحة حمدي بفيروس كورونا للمرة الثانية، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، وفقاً البروتوكول الطبيب المختص.

وقالت الفنانة القديرة مديحة حمدي هذه المرة الأعراض بسيطة ولا تقارن بالمرة الأولى، والأمر شبيه بدور برد عادي.

وأضافت مديحة حمدي: أن المسحة التي أجرتها جاءت سلبية لكن صورة تحليل الدم لم تكن جيدة، وكان رأي الطبيب هو الأخذ بالاحتياط ، والالتزام بالعزل .

وتابعت : حريصة على كل ما قاله الدكتور واتناول العلاج الذي وصفه لي .

واستطردت "مديحة حمدي": أصبحت في أفضل حال، بشكر متابعيني وأصدقائي علي دعواتهم لي وحب الناس لي نعمة من عند الله .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد" فى عام 2018.