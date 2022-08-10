نجوم الفن يتوافدون على عزاء رجاء حسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:28 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة رجاء حسين التي وافتها المنية عن عمر ناهز 85 عامًا.

وتقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وكل من الفنانة سميحة أيوب والفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمد أبو داوود والفنان أيمن عزب قائمة الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء الذي يقام اليوم "الأربعاء" بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

ويتلقى العزاء طليق الفنانة الراحلة؛ الفنان سيف عبد الرحمن وزوج ابنتها المهندس أشرف النحاس، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء والأقارب والمحبين، كما تستقبل عزاء السيدات ابنتها أمل .