طرح برومو فيلم الدعوة عامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:28 مساءً - انطلقت المقدمة التشويقية لفيلم الدعوة عامة والذي يتصدر بطولته النجم محمد عبد الرحمن، وهو عن شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه، وانتهت المقدمة التشويقية بمحمد عبد الرحمن يقول "يا بركة دعاكي يا أمة"، فما الذي بصدد أن يواجهه معتز في هذا الفيلم؟

وقال محمد عبد الرحمن: "فيلم الدعوة عامة أكتر فيلم بذلت مجهود فيه، ومريت أثناء تصويره بأزمات حقيقية تجاوزتها بفضل الله ودعم الجمهور، أوقات كانت الكوميديا والضحك اللي في الفيلم هم أحلى حاجة في يومي.. أتمنى يعجب الجمهور ويكون أحلى حاجة في يومهم".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، وأحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، ويعتبر المسلسل هو ثاني تعاون للنجم مع المؤلفين أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم “الخطة العايمة”.

فيلم “الدعوة عامة” من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، وإخراج وائل فرج.

وكان محمد عبد الرحمن أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان “فيصل إكس أبو كليبس”، وهو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم “الخطة العايمة”، و"جمجوم وبمبم"، و"لص بغداد"، و"الواد سيد الشحات"، وغيرها.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل “جمجوم وبمبم” في استفتاء مجلة “وشوشة”، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم “الخطة العايمة” في استفتاء نجم العرب.