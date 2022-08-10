انت الان تتابع خبر اتفرج– مي عمر تضع خطوط الحمراء على جنب بظهور جنن العقول والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح -قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة جمهورها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر في أخر جَلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي ملابس مكشوفة من منطقة الصدر والبطن من، من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة، معلقة الحالة الذهنية المشرقة

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل يا جمالك يا ميوشتي قمرررر اوي ، ملكة جمال- هو في فجمال وحلاوة واناقة ميوش بمووووت فيكي- قمر بسم الله ماشاءالله.