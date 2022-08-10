انت الان تتابع خبر اتفرج– غادة عبد الرازق خدها الحنين لذكريات زمان بالأسود المفتوح. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الرازق في أخر جلسة تصور خضعة لها في وهي مرتدية فستان من اللون الأزرق الأسود المكشوف من منطقة الصدر والأرجل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلقت على الصورة قائلة :ذكريات

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصورة مثل :‏ميموريز مش ميموريز انتي قمر في كل سنة وكل مايعدي علينا سنين انتي زي منتي قمر وكلنا بنحبك ومنتظرين نشوفك في مسلسل انا بحس رمضان مش بيكمل غير فيكي انتي لمابتعملي مسلسل.