انت الان تتابع خبر"اشعر بسوء شديد" ..لن تصدق كيف رد النجم الكوميدي بيت ديفيدسون بشكل صادم على انفصاله عن النجمة كيم كارداشيان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نشر النجم الكوميدي ، "بيت ديفيدسون" صورة لنفسه له، مرتدياً تي شيرت مرسوم عليه صورة حشرة على هيئة إنسان ومكتوب فوقها (What? I feel Like Shit) "ماذا؟.. أشعر بسوء شديد" ، من احداث تصوير فيلمه الجديد "Wizards".

وكان مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع قد كشف في تصريحات سابقة للموقع أن الثنائي (كيم وبيت) قرروا الاحتفاظ بصداقته بعد علاقتهما التي استمرت نحو 9 أشهر.

وأضاف المصدر "يكن الثنائي الكثير من الحب والاحترام تجاه بعضهما الآخر، لكنهما وجدا أن المسافات البعيدة وجداول الأعمال المضغوطة لكل منهما تُصَعِّب عليهما بالفعل إمكانية الحفاظ على تلك العلاقة".

كما قالت بعض التقارير بأن فارق السن بينهما كان له دور كبير في حدوث الانفصال، نظرا لاختلاف طريقة تفكيرهم إلى حد ما ، بحسب موقع فوشيا.