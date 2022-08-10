انت الان تتابع خبر بتصريحات مؤسفة ابنة الراحلة رجاء حسين تكشف عن اللحظات الأخيرة لوالدتها قبل يوم من وفاتها عانت كثيراً والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت ابنة الفنانة رجاء حسين، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والدتها قبل وفاتها بيوم، خلال تصريحات صحفية أثناء تشييع جنازتها ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت مصادر مُقربة من الراحلة رجاء حسين أنها قد عانت في أيامها الأخيرة من المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب ارتفاع أنزيمات الكبد، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية بالمعدة، لتتدهور بعدها حالتها الصحية في الساعات الأخيرة، وتفيض روحها إلى بارئها، الأمر الذي تكتمت عليه ابنتها أملًا في تعافيها وشفائها.

وشُيعت جنازة الفنانة القديرة رجاء حسين ظُهر اليوم من داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان قبول العزاء حتى الآن.