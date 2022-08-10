شاهد.. عمرو وهبة ممازحا جمهوره: أعمل لاين مايوهات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:24 مساءً - نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر عمرو وهبة في الصورة من عطلته الصيفية وعلق قائلًا: "طب إيه أعمل لاين مايوهات " .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان عمرو وهبة بعد تعمده تجاهل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم أثناء تهنئته لفريق عمل فيلم تسليم أهالي.

وفسر البعض هذا التصرف أن عمرو وهبة قد أخذ صف منتج العمل هشام جمال بعد خلافه مع دنيا سمير غانم؛ حيث قام وهبة بإلغاء متابعة دنيا سمير غانم.