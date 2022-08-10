انت الان تتابع خبر بالأرقام.. أجور المطربين في حفلات الساحل الشمالي.. وهذا هو الفنان الذي تخطى أجره قائمة الأجور.. مبالغ تفوق الخيال!! القائمة ستدهشك!! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تزامنًا مع موسم الصيف الحالي، أحيا عددًا من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، العديد من الحفلات في الساحل الشمالي.

وأجور المطربين في الحفلات، تبدأ مع الهضبة عمرو دياب، الذي يبلغ مقابل الحفل الواحد له 5 ملايين جنيه، ثم الفنان تامر حسني 2.5 مليون جنيه، والفنان محمد حماقي 2 مليون جنيه، واللبنانية هيفاء وهبي وروبي أجرهن يتخطى حاجز المليون جنيه.

وأما عن المطرب العراقي كاظم الساهر؛ فلم يتم إعلان مقابل حفله في الساحل الشمالي، لأنه كان تابعًا لإحدى الشركات الخاصة، بينما يحتل المرتبة الأولى في فئة مطربين الراب، ومنهم: ويجز 1.5 مليون جنيه، بينما مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، تبدأ حفلاتهم من 100 ألف جنيه.

وأثارت أسعار تذاكر الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي هذا العام، جدلًا واسعًا في مصر؛ حيث اعتبر الجمهور، تحديد سعر 100 ألف جنيه لتذكرة حفل عمرو دياب؛ سعرًا مبالغًا فيه، بالإضافة إلى تحديد سعر تذكرة حفل الفنانة روبي- المقرر إقامته في 12 أغسطس- بنحو 53 ألف جنيه.

وبلغت أسعار تذاكر الفنانة هيفاء وهبي 35 ألف جنيه، فيما بلغ سعر تذكرة حفل الفنان العراقي كاظم الساهر بالساحل الشمالي، والذي يعود إلى مصر بعد غياب نحو 13 عامًا 8 آلاف جنيه.