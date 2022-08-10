انت الان تتابع خبر أحمد وفيق يكشف أسرار غريبة عن روز وليلى وهذا ما قاله عن يسرا والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أحمد وفيق​، في تصريح خاص لموقع "الفن"، قال إنه حقق حلمه بالوقوف أمام الفنانة ​يسرا​، وذلك في مسلسل "روز وليلى"، الذي يتم تصويره حالياً، ومن المقرر إنطلاق عرضه على إحدى المنصات الالكترونية.

وأوضح وفيق، أن المسلسل لسيناريست ومخرج إنجليزي، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه التجربة تفتح آفاقاً لتبادل الثقافات وزيادة الخبرة، لافتاً إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الإثارة والتشويق الممزوجين بالكوميديا.يشارك في بطولة مسلسل "روز وليلى" إلى جانب يسرا وأحمد وفيق، الممثلون نيللي كريم، تيام قمر، هشام عاشور وعارفة عبد الرسول.