انت الان تتابع خبر ديانة لقاء الخميسي.. مفاجآت كتيرة تفصح عنها لأول مرة وتكشف حقيقة طلاقها والان مع التفاصيل

ديانة لقاء الخميسي وجنسيتها أثاروا الجدل حولها

رياض -احمد صلاح- انتشرت حول الفنانة لقاء الخميسي الكثير من التساؤلات في الفترة الاخيرة الماضية، وهذا بعد التصريحات الأخيرة في الكثير من الحوارات التلفزيونية، وكشفت عن دياناتها والكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي في الكثير من اللقاءات التليفزيونية، ورفضت أن تضع ديانتها في البطاقة الشخصية بها، وهذا من خلال التصريح الذي انتشر كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت أن تفصح أو تعلق أو تكشف عن هذا الأمر حتى الوقت.

وقالت لقاء أن جنسيتها أثناء لقائها في برنامج “حفلة 11″، وقالت “أنا نصف مصرية ونصف آشورية، مشيرة إلى أن والدتها ليس مصرية ولكنها آشورية”، وأن الحضارة الأشورية هي حضارة متواجدة قبل الحضارة الفرعونية، وأن هذه الحضارة متواجدة ومتحفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم حتى الوقت الحالي.

حقيقة طلاق لقاء الخميسي وعبد المنصف

وكشفت لقاء الخميسي عن علاقتها بعائلتها وزوجها محمد عبد المنصف، وقال “كنت هطلق بسبب مشهد رقص السالسا.. ومشهد رقصها بمسلسل الزوجة الرابعة، مكنتش اعرف اي لاعب كرة قدم غير كابتن محمود الخطيب ولما رجعت مصر عرفت حسام وابراهيم حسن”.