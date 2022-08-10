انت الان تتابع خبر هاني شاكر في مواجهة مع كاظم الساهر.. الإعلامي المصري محمد الباز يفجر مفاجأة ويثير موجة جدال واسعة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اتهم الإعلامي المصري محمد الباز ، الفنان هاني شاكر ، بقيامه بمنع الفنان كاظم الساهر ، من الغناء في مصر ، طيلة السنوات الماضية.

وتزامنت تصريحات الباز مع عودة الفنان كاظم الساهر للغناء في مصر بعد غياب دام 12 عامًا تقريبًا ، حيث أحيا الساهر حفلا غنائيًا قبل أيام في الساحل الشمالي بحضور كوكبة من النجوم والمشاهير.

وأشار الباز أن المصريين هم من صنعوا نجومية كاظم، لأنه لم يكن يتمتع بنجومية كبيرة في العراق سابقا قبل مجيئه إلى مصر.

وقال الباز : أن محبي كاظم الساهر في مصر اشتكوا دائما من عدم إقامته حفلات في بلدهم ، ومن كان السبب في منعه .

وكان الفنان كاظم الساهر ، قد برر في تصريح له ، بأنه غيابه عن مصر في السنوات السابقة بسبب الظروف غير الملائمة في الوطن العربي ، حد تعبيره.

إلا إن الباز الباز ، سخر من هذا التبرير ، معتبرا أن هناك أسباب أخرى يقف خلفها الفنان هاني شاكر وقال: "ما هذه الظروف يا كاظم؟ هناك نجوم عرب حضروا في حفلات مهرجان الموسيقى العربية، الذي لم يتوقف، وكذلك حفلاتهم في الساحل وغيرها".

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر ، لم يرد نقيب المهن الموسيقية المستقيل مؤخرًا، هاني شاكر ، على اتهامات الباز .

اتهام الباز لهاني شاكر ، أثارت موجة جدال واسعة ، على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتساءل الجمهور المصري عن حقيقة الأمر ، مطالبين بتوضيح تفاصيل القضية.