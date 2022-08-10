بعد وفاة رجاء حسين حزن شديد يخيم على الشاشة التلفزيونية المصرية بفقد أبرز شخصية اعلامية نادر دياب في ذمة الله

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رياض -احمد صلاح- أعلنت وسائل إعلام مصرية رسمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفاة نادر ذياب المذيع في التلفزيون المصري والذي يعد من اهم وأبرز مذيعي مصر خلال السنوات الماضية ، حيث أجرى عدة حوارات مهمة مع شخصيات مصرية وعربية مهمة.

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سبب وفاة نادر دياب المذيع في التلفزيون المصرية – نادر دياب ويكيبيديا 2022/08/09

سبب وفاة نادر دياب المذيع في التلفزيون المصرية أعلنت وسائل إعلام مصرية رسمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفاة نادر ذياب المذيع في التلفزيون المصري والذي يعد من اهم وأبرز مذيعي مصر خلال السنوات الماضية ، حيث أجرى عدة حوارات مهمة مع شخصيات مصرية وعربية مهمة.

سبب وفاة نادر دياب المذيع في التلفزيون المصري ، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبعض الدول العربية في البحث عن سبب وفاة نادر دياب المذيع الشهير في مصر ، في وقت نعت فيه شخصيات إعلامية ومذيعين ومذيعات وفاة نادر دياب.

ad وقالت ندى ابنة نادر دياب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك :" توفى الى رحمه الله تعالى والدي نادر دياب وستقام صلاة الجنازة ظهرا بجامع جمال الدين الافغاني".

سبب وفاة نادر دياب وبحسب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن سبب وفاة نادر دياب المذيع في التلفزيون المصري ، يعود لتعرضه لوعكة صحية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ، الى أن أعلن الأطباء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 عن وفاة نادر دياب.

برقيات التعزية في وفاة نادر دياب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم حيث أنه وبحسب ما رصدت سوا في هذا التغريدات يعد من أهم الشخصيات الإعلامية في مصر كما انه يعد مدرسة في الإلقاء التلفزيوني وقريب جدا من كافة مذيعي واعلامي مصر.

وقال أحد زملاءه بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، «رحم الله أستاذي نادر دياب، مذيع نشرة الأخبار ومقدم البرامج بقطاع الأخبار.. صاحب الابتسامة والحضور والقلب الطيب.. نعزي أنفسنا ونعزي أسرته ونعزي كل أسرة الإعلام».

وحقق المذيع نادر دياب، نجاحًا كبيرًا في قراءة نشرات الأخبار، إذ كان يتمتع بنبرة مُميزة، كما قدّم العديد من البرامج التليفزيونية، منها برنامج «ملفات» و«أنباء وصحف»