

انت الان تتابع خبر يسرا اللوزي تقطع قلوب محبيها بعد افصاحها لتصريحات صادمة تعرضت للتنمر بسبب إعاقة بنتها ومتهمة بالعنصرية والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- احتفلت الفنانة يسرا اللوزي بعيد ميلادها الـ 37، الذي يوافق اليوم 8 أغسطس، إذ أنها مواليد 1985.

وأضافت “اللوزي”، خلال لقائها ببرنامج “صالون أنوشكا”، تقديم الفنانة أنوشكا، قائلة: “بعد ولادتى لطفلتى بشهر اكتشفت أنها مابتسمعش وكانت بالنسبة لي صدمة قوية، ولكني قررت أقرأ عن المشكلة دي وحلها، وقعدت أيام مش بنام بسبب كدا، لكن عمرى ما كنت مكسوفة، أنا فخورة بإعاقة بنتي”.

شاركت يسرا اللوزي في حوالي ما يٌقرب من 50 عملا بين السينما والتلفزيون.

اتهمت بالعنصرية في عام 2017، اتهمت الفنانة يسرا اللوزي بالعنصرية، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل

لاجتماعي، صورة للفنانة وهي ترتدي فستان زفاف في عرض أزياء للمصمم المصري هاني البحيري، اتهمها البعض بـ”العنصرية”، حيث ظهرت بالفستان الأغلى في العالم، وخلفها رجلان من أصحاب البشرة السمراء، يحملون “ذيل الفستان”.

وقد نشرت الفنانة الشابة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذارا قالت فيه: “أعتذر أنا يسرا اللوزي، عما أُخذ علي أثناء عرض الأزياء على أنه تصرف عنصري، ولذلك وجب علي الاعتذار، حيث أنني شاركت في هذا العرض كضيفة شرف، وما حدث لم يكن هو المخطط الأصلي”.

وتابعت يسرا اللوزي قائلة: “تم هذا التغيير المفاجئ من قبل منظمي العرض مجرد ثواني قبل صعودي المسرح، وكان من الواجب علي أن أرفضه، وللأسف لعب التوتر والارتباك دورهما بسبب ثقل الفستان وعدم تمكني من أخذ خطوة أثناء ارتدائه دون مساعدة، وبالتالي لم أتمكن من استيعاب هول الموقف، ولذلك وجب علي توضيح موقفي، ضد العنصرية والتمييز بكافة أنواعهما، فأرجو قبول اعتذاري”.