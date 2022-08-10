

انت الان تتابع خبر بعد نشرها صور عارية، زوج نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز السابق يكشف السر الخفي وراء مقاطعة ابنيهما لوالدتهما وبريتني ترد والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- نزع زوج نجمة البوب العالمية ، بريتني سبيرز ، السابق ، النقاب ، عن السر الخفي وراء مقاطعة ولديهما المراهقين لـ "بريتني" وعدم رؤيتها أو حضور حفل زفافها.

وصرح "كيفن فيدرلاين" أن ولديه ، شون بريستون (16 عاماً) وجايدن (15 عاماً) لم يريا والدتهما "بريتني" منذ أشهر عدة .

وأكد "فيدرلاين" أن مقاطعتهما ، لوالدتهما "بريتني"، التي أشترت قصراً قريباً من منزل عائلته في لوس أنجلوس ، ناتجة عن رغبتهما ، زاعماً أن وصاية والدها التي دامت 13 عاماً "أنقذتها".

وأشار أن ولديهما ، رفضا حضور حفل زفاف "بريتني" من سام أصغري ، وأنه قام بالاعتذار لهما بعدما نشرت والدتهما صوراً عارية لنفسها خلال معركة الوصاية مع والدها.

وقال : "كنت مضطراً للاعتذار إليهما عن أي هجوم تعرّضا له نتيجة لذلك، وحاولت أن أشرح لهما أن هذه ربما تكون مجرد طريقة أخرى تحاول من خلالها والدتهما التعبير عن نفسها".

وتابع : "لكن هذا لا ينتقص من حقيقة ما فعله بهما الأمر، كان صعباً للغاية، لا أستطيع أن أتخيّل شعور المراهق المضطر إلى الذهاب للمدرسة الثانوية. كان من الصعب مشاهدة طفلي يمران بذلك، إنه أصعب شيء اضطررت إلى القيام به في حياتي".

من جهته ، عبرت نجمة البوب العالمية "بريتني" عن أسفها في أول رد لها على تصريحاته ، وقالت : "إنه لأمر محزن أن أسمع أن زوجي السابق قد قرّر مناقشة العلاقة بيني وبين ابنَي".

وأضافت : "كما نعلم جميعاً، فإن تربية الأولاد المراهقين ليست مهمة سهلة على الإطلاق لأي شخص ،أعطيتهما كل شيء، كلمة واحدة فقط: الأمر مؤلم" .

وتابعت :" الصدمة والشتائم التي تأتي مع الشهرة "لا تؤثران عليّ فقط، بل على أطفالي أيضاً، أنا مجرد بشر، وقد بذلتُ قصارى جهدي"

وختمت ردها : "لستُ متفاجئة أبداً بسلوكهما"، وألقت باللوم مرة أخرى على والدها، قائلة: "لقد خضعتُ للسيطرة والمراقبة لنحو 15 عاماً".

وكان المغني "كيفن فيدرلاين قد تزوجا بنجمة البوب العالمية "ثبريتني سبيرز" عام 2004 ، وطلبت منه الطلاق عام 2006 ، بعد انجابها طفلين منه.