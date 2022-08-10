

انت الان تتابع خبر.رانيا يوسف تستعرض مفاتنها المثيرة بملابس السباحة والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- تعتبر الفنانة المصرية رانيا يوسف من أكثر الممثلات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة وصورها التي تنشرها عبر حساباتها، وتصريحاتها الخارجة عن المألوف، وظهورها اللافت في المهرجانات والاحتفالات، لذا تتصدر ترند مواقع التواصل بشكل مستمر، وتأخذ حيزا كبيرا من حديث الجمهور.

ومؤخرا لفتت رانيا يوسف الأنظار بصورها التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وثقت فيها لحظاتها الممتعة في اجازتها التي تقضيها على شاطئ البحر، ولكن لم تخلو اطلالتها من الجدل بسبب ملابسها المكشوفة التي ترتديها.

وظهرت الممثلة المصرية وهي ترتدي ملابس سباحة باللون الأخضر، مكشوفة من منطقة الصدر، فوقها تنورة بنقشات، وسدلت شعرها ووضعت فوقه قبعة باللون الأخضر ولبست نظارات شمسية، وعلقت: "مافيش شواطئ في العالم احلى من كده".

كما خضعت رانيا يوسف لجلسة تصوير وهي ترتدي المايوه، ونشرت مقطع فيديو وثقت فيه ذلك، وكتبت بتعليقها على الفيديو رسالة لكل من انتقدها بسبب ظهورها بالمايوه، مؤكدة انه لا سهما طيف يراها الناس لأنها لم تولد لتعجبهم.

تصدرت رانيا الترند بصورها ومقطع الفيدو الذي نشرته عبر الانستغرام، وسط انتقادات حادة لها واتهامات بانها تتعمد استعراض مفاتنها وجسدها بطريقة مثيرة، بينما اشاد البعض بجمالها وسحر اطلالتها، مؤكدين انها انسانة حرة ولا يحق لأحد الحكم عليها.وعلى الصعيد الفني، تنتظر الممثلة المصرية عرض المسلسل الذي شاركت في بطولته مع عدد كبير من الفنانين، منهم فراس سعيد، نضال الشافعى، سميرة صدقى، وغيرهم، والمسلسل بعنوان عالم تاني تدور احداثه في اطار تشويقي، حول عازفة تتعرض لحادث وتتوالى الأحداث حتى تكشف العازفة حقيقة كل من حولها.

كما شاركت الفنانة في مسلسل شارع 9، الذي تم عرضه مؤخرا باطار تشويقي، والعمل من بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، نضال الشافعي، ياسر علي ماهر ،هدى الأتربي، وغيرهم من النجوم.