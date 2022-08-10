

انت الان تتابع خبر القبض على ممثلة معروفة بمطار الكويت بقضية تعاطي والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أقدمت الجهات الأمنية في مطار الكويت بتوقيف ممثلة معروفة قادمة من إحدى الدول، بسبب أمر الضبط الصادر بحقها بتهمة تعاطي الخمر والمؤثرات العقلية، بعدما تم ضبطها وهي مخمورة، وأثناء ختم جوازها تبين انها مطلوبة وتم حجزها لاحالتها الى النيابة العامة.

ولم تكشف صحيفة "الراي" الكويتية التي سردت تفاصيل الواقعة عن اسم الممثلة وهويتها وان كانت كويتية او من جنسية أخرى، وأشارت الصحيفة انه منذ حوالي سنة من الآن تم ضبط الفنانة وهي مخمورة، وعند اخذ عينات من دمها تبين انها تناولت المخدر والمؤثرات العقلية والخمر، وتم اخلاء سبيلها في وقت لاحق دون معرفة الأسباب.

انتشرت هذه الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول هوية الفنانة وجنسيتها الحقيقية، وذكر النشطاء مجموعة من الأسماء التي تم ترجيح ان يكن المقصودات في هذا الخبر المثير للجدل، كما تم ذكر اسماء عدد من الفنانين الذين واجهوا مشاكل في المطارات بسبب قضايا متعلقة بالمخدرات منهم الممثل الكويتي علي كاكولي والفنانة السورية أصالة التي واجهت ذات المشكلة في مطار بيروت الدولي.