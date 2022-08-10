

انت الان تتابع خبر ممثلون عالميون أصيبوا بأمراض خطيرة والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- الشهرة التي يحوزها الممثلون، تجعل الجمهور بتوق دائم لمعرفة أخبارهم. لكن هل يعلن المشاهير دائماً عمّا يجري معهم؟ هنا نلقي نظرة على مساهير أعلنوا مؤخراً عن حالات صحية، لم يشاركوها إلّا مؤخراً، مع الجمهور.



براد بيت وعمى الوجوه...



"عمى الوجوه" هي حالة نادرة، تجعل صاحبها غير قادر على معرفة ملامح وجه القريبين منه.



وقد صرح النجم العالمي بإصابته بتلك الحالة، رغم عدم تشخيصه بها رسمياً، إلّا أنه يقول بأنّه متأكد من إصابته بها، لأنه يعجز عن تمييز وجه الأشخاص، وحتى لو كان يعرفهم وقريبين منه!



والمصابون بتلك الحالة، يُضطرون لتمييز معارفهم بطرق أخرى، مثل من خلال أصواتهم، أو وتيرة خطواتهم.



أشتون كوتشر ومرض مناعي...



أما أشتون كوتشر، فقال أنه أصيب بمرض، أضعف بصره وسمعه جداً، كما جعله غير متزن.



وقد لازمته تلك الحالة مدة سنة كاملة، قبل استعادة عافيته بالكامل.



وصرح كوتشر أنّ حالته النفسية كانت سيئة جداً، وأنه خاف استمرار الحالة معه للأبد، لكن بفضل عائلته وأصدقائه، تمكن من تجاوز تلك المرحلة الصعبة.



"رامسي هانت" أصابت جاستن بيير...



وعن جاستن بيير، فقد باغتته متلازمة رامسي هانت، التي تصيب شللاً بالوجه.



وقد اضطر بيير لإلغاء جميع حفلاته والتزاماته، وطلب من جمهوره الوقوف بجانبه، والدعاء له.

