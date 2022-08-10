

انت الان تتابع خبر حلا الترك تتخلى عن طفولتها بوضعيات أثارت الجمهور والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- مذ كانت طفلة صغيرة، تحظى الفنانة البحرينية حلا الترك اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، الذي يتابع اخبارها وحساباتها على مواقع التواصل، للاطلاع على اطلالاتها او أعمالها الفنية، وحتى حياتها الشخصية والأزمات التي تتعرض لها مع عائلتها وخاصة والدتها.

وما يلفت انظار الجمهور ان الطفلة الصغيرة المحبوبة كبرت سريعا وأصبحت طالبة جامعية جميلة وناضجة، ورغم الاشادة التي تحظى بها بسبب التغييرات التي طرأت عليها، الا ان البعض ينتقدها لأنها تخلت سريعا عن طفولتها، من خلال ملابسها التي تظهر بها والمكياج الذي تطبقه والذي يكبر ملامحها ويجعلها تبدو وكأنها أكبر من سنها.



الجدير بالذكر ان حلا الترك تستعرض بإستمرار عبر حسابها في انستغرام، آخر نشاطاتها وأعمالها واطلالاتها في العديد من المناسبات كما تشارك متابعيها بأحدث صورها واجازاتها التي تقضيها وتستمتع بها.



ومؤخرا نالت حلا الترك اعجاب المتابعين من خلال مجموعة صور نشرتها عبر الانستغرام، من رحلتها الصيفية الى مصر، فاستعرضت اطلالاتها الكاجيوال ببدلة رياضية باللون الزهر، وتركت شعرها منسدلا، مع مكياج ناعم.



واستعرضت حلا مهاراتها وهي تركب الخيل والجمل، باحتراف عالي، وظهرت في صور أخرى وهي تركب عربة تجرّها الأحصنة وتتجول بين الأهرامات، وعلَّقت عليها: "أهرامات الجيزة".

لاقت صور حلا الترك اعجاب الجمهور والمتابعين الذين اشادوا بجمالها وقدراتها بركوب الخيل، وعلى شخصيتها الجريئة والواثقة من نفسها والذي بات واضحا من خلال السفر الى بلاد أخرى بمفردها، وهذا ما يدل على ان حلا باتت شابة واعية وناضجة ولم تعد الطفلة الصغيرة التي عرفها الجمهور منذ سنوات.

وفي وقت سابق كانت قد نشرت حلا عبر الانستغرام صورا وثقت بها زيارتها الى القاهرة مستعرضة مجموعة من اللقطات والجداريات في محطة مترو في العاصمة المصرية، وعلقت على الصور: "ام الدنيا".

يذكر ان الأزمات التي مرت بها الترك مع والدتها منى السابر ما زالت حديث الجمهور وخاصة بعد ان تجاهلت الفنانة البحرينية الشابة تهنئة والدتها لها في عيد ميلادها ال20، حيث كتبت السابر عبر الانستغرام رسالة تهنئة وحب لابنتها مرفقة بصورة لها، لكن حلا التزمت الصمت ولم ترد عليها.