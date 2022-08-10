انت الان تتابع خبر. المصريون يجذبون أنظار بريطانيا والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- انتشرت في الآونة الأخيرة، صورة تبين ارتداء المطربة البريطانية "أديل"، فستاناً وحذاءً، يعودان لكوكب الشرق أم كلثوم.

وحصدت الصورة اهتمام المئات، حيث أبدى الكثير استغرابه من وصول مقتنيات أم كلثوم، للفنانة أديل، فيما شك البعض بوجود صفقة فساد، تم من خلالها بيع مقتنيات، تعتبر تراث مصري، للمطربة البريطانية.

لكن بعد البحث والتدقيق، اتضح أن الصورة التي تظهر فيها أم كلثوم، صورة مركبة، حيث أن الصورة الحقيقة، هي التي تعود لأديل.

وقد تم العثور على الصورة الأصلية، للنجمة أديل، في موقع الصور "غيتي"، ومنه تبين تعديل الصورة، واستبدال وجه أم كلثوم بوجه أديل.

ويذكر أنّ لكوكب الشرق شهرة عالمية واسعة، حتى أنها صحيفة لوموند الفرنسية وصفتها بـ "آلهة الفن المصري"، وكان ذلك عام 1967، حين غنت على مسرح الأولمبيا.

أما أديل، فهي مغنية إنجليزية، ولدت في 1988، وصدر أول ألبوم لها وهي في عمر ال20، كما فازت بجائزة غرامي العالمية.