إلتون جون يدعم بريتني سبيرز



انت الان تتابع خبر التون جون يدعم بريتني سبيرز والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- ستعود بريتني سبيرز "40 عاماً" لعالم الأضواء، عبر تعاونها مع الملحن الإنجليزي، السير إلتون جون، وصرحت سبيرز بأنها من أشد المعجبين بالملحن الإنجليزي الشهير، ولطالما تمنت العمل معه.



وكانت النجمة الشقراء لم تشارك في أي نشاط موسيقي منذ 2016، حين قدمت آخر حفل لها.



وذكرت مصادر مقربة أن سبيرز وجون، يبذلان جهداً شاقاً في العمل، ليتمكنا من طرح الأعمال الجديدة قبل بداية شهر أيلول، وتم لقاءهمافي استوديو في بيفرلي هيلز، وتحت إشراف الموسيقي أندرو وات، ويتوقع إطلاق العمل من قبل يونيفرسال ميوزيك.



ويتوقع البعض، أنّ جون هو من كان وراء تقديم مبلغ كبير لسبيرز، لتوافق على المشاركة في العمل، وذلك بغية إرجاع سبيرز لعالم الأضواء.



وبهذا ستغني بريتني سبيرز أول أغنية فردية رسمية لـ منذ أغنية "Slumber Party" عام 2016.

