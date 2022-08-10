فنانة مصرية تودع الحياة بعد 83 سنة

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رياض -احمد صلاح- ودعت الفنانة المصرية رجاء حسين، الحياةَ، عن عمر ناهز ال83 سنة، قدمت خلاله الكثير للدراما العربية عامة، والمصرية خاصة.



وعُرف عن الفنانة حب الفن، منذ نعومة أظافرها، حيث التقت بفرقة نجيب الريحاني، عام 1958، وهي ابنة 19 عاماً، كما شاركت في فيلم "عودة الابن الضال"، بعد اختيارها للمشاركة فيه، عام 1976، من قِبل المخرج المصري يوسف شاهين، ورغم أنّ "شاهين" كان علامة فارقة في مشوار رجاء الفني، إلّا أن اكتفت بالمشاركة في 5 أفلام فقط، من إخراجه، قبل رفضها العمل معه مجدداً، قائلة أنه أناني، ويعتبر الممثل محض شيء تابع له.



أعمالها السينمائية والتلفازية :



لرجاء حسين رصيداً وافراً من الأعمال والإبداعات الدرامية، منها:



1- أفواه وأرانب 1977 (فيلم).



2- مال ونساء 1960 (فيلم).



3- شجرة اللبلاب 1976 (مسلسل).



4- ريا وسكينة 2005 (مسلسل).



عن حياتها...



أبصرت النور في محافظة القليوبية، عام 1937، تزوجت من الفنان المسرحي سيف عبد الرحمن، وانفصلا بعد زواج دام أكثر من 50 عاماً، وفي 2014، توفي ابنها كريم، وكان عقيداً في الجيش، ويبلغ من العمر 43 عاماً، وكان كريم قد أُصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال قيادته السيارة، وحزنت رجاء كثيراً لموته، كما تطلقت من زوجها، لتقول فيما بعد أنها لم تكن سعيدة أبداً في زواجها، وكانت فقط محافظة على وحدة المنزل لأجل ابنها، وبرحيل كريم، لم تعد ترى أي مبرر للبقاء مع زوج لا يحترمها.



أواخر حياتها...

عانت رجاء في أواخر حياتها من مشاكل صحية عدة، فقد أجرت عملية جراحية في المعدة، كما عانت مشاكلاً في الكبد، وقد شارك طليقها سيف عبد الرحمن، رفقة زوجته، في جنازتها، وبدا عليهما الحزن والتأثر.

