

انت الان تتابع خبر وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- بخبر صدم الجمهور، توفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

نعى الفنانة الراحلة عدد من الاعلاميين والفنانين الذين أكدوا ان رجاء حسين تركت بصمة هامة في عالم الفن خلال مسيرتها الطويلة المليئة بالنجاحات.

وكانت الفنانة المصرية قد بدأت الفن في التاسعة عشرة من عمرها، وشاركت في عدة افلام مع المخرج يوسف شاهين وعدد من المخرجين الكبار، في السينما والتلفزيون.

ومن أبرز أفلام رجاء حسين أفواه وأرانب، المتوحشة، أبناء وقتلة، وغيرها، كما تألقت في عدة مسلسلات منها: الشهد والدموع، المال والبنون، زيزينيا، وغيرها كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.