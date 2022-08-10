

انت الان تتابع خبر فيلم "غبي منه فيه" ودور عادل إمام والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- عبر مداخلة تلفزيونية، أوضح الفنان هاني رمزي أنّ الزعيم عادل إمام، لعب دوراً في الفيلم، رغم عدم مشاركته به!



وبحسب رمزي، فقد أراد المخرج رامي إمام، حذف المشهد الخاص بالتخطيط للسرقة، والذي كان يجمع ما بين النجمين هاني رمزي، وطلعت زكريا، وتذرع المخرج برغبته في كسب الوقت، وعدم حشو الفيلم بمشاهد لا داعٍ لها.





لكن عقب قيام رامي إمام بمهاتفة والده عادل إمام، لأخذ مشورته، رفض الزعيم حذف المشهد، حتى أنه اتصل بالمنتجة مي مسحال أبان عتراضه مبيّناً أن المشهد مضحك جداً، وعليهم أن لا يحذفوا أي مشهد من الفيلم.



رأي هاني رمزي في الزعيم...



وحين سُئل رمزي عن رأيه بعادل إمام، أجاب بأن عادل إمام زعيم الكوميديا، وجميع الممثلين يظلوا يتعلمون منه مهما وصلوا من نجاح.



وأوضح رمزي بأن رأي عادل إمام كان مصيباً، لأن مشهد التخطيط للسرقة، والفيلم بالمجمل، حقق نجاحاً كبيراً، وهذا يدل على خبرة الزعيم، ورؤيته الفنية الثاقبة.



الوضع الصحي لعادل إمام...



وطمأن رمزي الجمهور، قائلاً بأنه على تواصل دائم بعادل إمام، وهو في صحة جيدة، كما طلب التثبت من المعلومة قبل إشاعة أي خبر يتعلق بالحالة الصحية للزعيم.



وفي سياق منفصل، تخرج الكثير من الشائعات مروجة لوفاة الزعيم، لكن دائماً ما يتم نفي الخبر من عائلته أو أصدقائه، أو حتى منه هو نفسه.



وكانت آخر مشاركة درامية للزعيم في مسلسل فلانتينو، رفقة الراحلة دلال عبد العزيز، والذي عُرِض في 2020.

