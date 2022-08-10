انت الان تتابع خبر ملابس فاضحة ورقص مثير ماذا فعل السعوديون والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- عند اقامة اي حفل او فعالية في السعودية تنقسم الاراء بين السعوديون على مواقع التواصل، فيكون هناك من يرحب ويتحمس لهذا الحفل باعتبار البلاد قد انفتحت على العالم والفن، وهناك من يرفض لأسباب ادينية او اجتماعية او لأن الفنان الفرقة التي ستحيي الحفل لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع المحافظ.

وبعد الاعلان عن احياء الفرقة الكورية الجنوبية ​بلاك بينك​، حفلا في العاصمة السعودية الرياض، في 20 من شهر يناير 2023، ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الثالثة، اثيرت هذه الضجة مجددا، وانقسمت الاراء، حيث عبر البعض عن رفضهم لهذا الحفل بسبب ملابس فتيات الفرقة التي وصفت بالفاضحة، وطريقتهن المثيرة بالرقص، بينما عبر البعض الآخر عن حماسهم لحضور هذه الفرقة الجميلة، مؤكدين ان السعودية باتت تستقبل كل انواع الفنون.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر عن هذه المفاجاة للجمهور السعودي، مؤكدا ان الفرقة الكورية الجنوبية ستتواجد في موسم الرياض المقبل دون ذكر باقي التفاصيل.

ويأتي حفل الرياض ضمن جولة عالمية تقوم فيها فرقة بلاك بينك، تحت عنوان "BORN PINK، والتي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، من هذا العام، وتستمر حتى بداية العام القادم، ومن بين الأماكن التي ستزورها الفرقة في الجولة: هيوستن، شيكاغو، لندن، برشلونة، باريس، الرياض وابو ظبي، وغيرها.

بلاك بينك: فرقة تتكون من 4 نجمات، من كوريا الجنوبية، بدأت مسيرتها الفنية في 2016، من خلال البوم منفرد، احتوى على أغاني تصدرت المخططات الرقمية الموسيقية في البلاد، وحصدت ما يقارب 18 جائزة، وتصدرت ألبوماتها أعلى المبيعات حول العالم، وحققت احدى أغانيها على 200 مليون مشاهدة، وأخرى كسرت 9 ارقام قياسيةويُعرف عن اعضاء الفرقة المتكونة من 4 فتيات: جيسو، جيني، روزي، وليسا، انهن يتمتعن بخفة وحيوية على المسرح، فأثناء الغناء يقدمن رقصات يصفها البعض بالمثيرة، كما انهن يتميزن بجمال اسيوي لافت، وملابسهن في الأغلب تكون مكشوفة وجريئة، لهذا يرفض البعض احياء الفرقة حفلات في بلادهم التي تتميز باهتمامها بالعادات والتقاليد، وومن بينهم السعودية والامارات بعد الاعلان عن تواجد الفرقة في الرياض وابو ظبي.