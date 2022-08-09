انت الان تتابع خبر بسبب الرقص الفاضح والعري.. هجوم ناري على حفل فرقة بلاك بينك في السعودية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يبدو أن فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية، قد تحيي حفلًا في الأيام المقبلة داخل المملكة العربية السعودية، ما جعا البعض للقيام بهجومٍ كبير.

وتبدأ فرقة بلاك بينك العالمية جولتها 2022/2023 في تشرين الأول/أكتوبر، وكشفت وكالة وايجي أن الفرقة ستحيي حفلة في الرياض في 20 من شهر يناير 2023 في فعالية تأتي ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الثالثة.

وتنطلق الفرقة في 15-16 تشرين الأول/أكتوبر في جولة الى سيول، دالاس، وهيوستن، وأتلانتا، وهاملتون، وشيكاغو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ولندن، وبرشلونة، وكولونيا، وباريس، وأمستردام.