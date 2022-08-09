انت الان تتابع خبر ردّ ياسمين عبد العزيز الجريء على نجمة شهيرة أهانت زوجها العوضي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لن تصدق ماذا قالت لها!.والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي برد الفنانة ياسمين عبد العزيز الجريء على ناقدة فنية شهيرة أهانت زوجها الفنان أحمد العوضي.

من جانبها نشرت ياسمين عبد العزيز صور من المقال المكتوب عنها، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للناقدة الفنية وقالت”يا اخت دعاء انا عارفة انك هتشوفي الكلام دة … بصي انا عذراكي عشان الظرف كبيرررر المرة دي، والأخت والأخ اللي بعتينك تكتبي عليا وعلي احمد كدة انا المرة دي بكتب هنا المرة الجاية هيبقي أمام الناس كلها.

الجدير بالذكر أن المسلسل الرمضاني المقبل سيكون هو ثاني تعاون بينهما بعد ظهورهما معا في مسلسل اللي مالوش كبير، وشاركهما البطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، محمود حافظ، خالد سرحان، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.