"مهما حاولت أن ترد الإساءة بالإساءة، سيغلبك أصلك الطيّب"،..الخلاف بين عاصي الحلاني و زياد برجي

انت الان تتابع خبر "مهما حاولت أن ترد الإساءة بالإساءة، سيغلبك أصلك الطيّب"،..الخلاف بين عاصي الحلاني و زياد برجيوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نفى الفنان عاصي الحلاني ، نفياً قاطعاً ، شائعة خلافه مع زميله ، زياد برجي ، وذلك في تغريدة له ، قال فيها "زياد حبيبي وما في شي. شائعات وأخبار غير صحيحة"

وكان الحلاني قد غرد ، تغريدة قصيرة ، أثارت التساؤلات بين المتابعين ، ورأها البعض أنها تشير لخلاف بينه وبين زياد برجي ، وتم تداول الشائعة.، على نطاق واسع.

وبالعودة إلى تغريدة الحلاني والذي كتب : ”مهما حاولت أن ترد الإساءة بالإساءة، سيغلبك أصلك الطيّب“.

وعلقت إحدى المتابعات بقولها : ”صار عندي حشرية اعرف شو عمل زياد برجي“ وعلق متابع آخر بقوله:" أخ عاصي اللي عم يعمله زياد برجي معك ما بق مقبول ونحن كلنا بصفك ما تهتم افضحه بالاسم لأن اللي عم يعمله مش قليل“.

وهذا ما دفع بالثنائي للخروج بنفي حصول أي خلاف بينهما كما أعتقد المتابعين.

في ذات السياق علق الإعلامي جمال فياض، بقوله : ”عزيزي زياد هذا الذي يحصل معك، دليل أنك بدأت تصبح نجما من الفئة الرفيعة خذ حذرك، أنت اليوم رقم صعب، واجه بذكاء لتقطع هذا الجسر الصعب! .

وتابع فياض :" أما عاصي الرائع، فلا نرميه إلا بالورد والياسمين لأنه نقي مثل عطر ونظيف مثل غيمة بيضاء“.