انت الان تتابع خبر بزلة لسان غير مقصودة.. فنانة شهيرة تصدم ياسمين عبد العزيز بتصريح مفاجئ ..لن تصدق ما هو مرض الفنانة الذي أخفته عن زوجها أحمد العوضي طيلة هذه الفترة !! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مؤخراً إلى القاهرة قادمة من سويسرا بعد رحلة علاج لمرضها.

والحقيقة أنه وخلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي كان قد كشف زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز وقتها ولأول مرّة عن المرض الخطير الذي تعاني منه مشيراً إلى أنها أجرت له 5 عمليات سابقة.

وذكر زوج الفنانة ان المرض الذي تعاني منه هو مرض “اكياس الشوكولاتة” مؤكّدا أنها كادت تفارق الحياة بسبب خطأ طبي، أثناء إجرائها عملية جراحية له في أحد مستشفيات القاهرة .

والمرض الذي تحّدثت عنه زوج الفنانة” هو أكياس الشوكولاتة” ، وهو مرض خطير في بعض حالاته. وأكياس الشوكلاته وهو المرض الذي تحرج الفنانة الاعتراف به عبارة عن أكياس يكون لونها عادة بنياً داكناً مثل الشوكولاتة، تتواجد هذه الأكياس على سطح المبيض أو القناة الرحمية أو ما يُعرف بإسم “قناة فالوب”، حتى يمكن أن تتواجد على أي عضو موجود في منطقة الحوض، مثل المثانة أو القولون.

وعلاج مرض أكياس الشوكولاتة يتم من خلال مسكنات الألم التي تساعد في تخفيف الآلام كما وقد يتم اللجوء للجراحة كما حصل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بهدف استئصال أكياس الشوكولاتة من المبيض وقناة فالوب وأي عضو في الحوض مصاب بها.