انت الان تتابع خبر اشتهرت بدورها في الفيلم الراقص وتوفيت بمرض السرطان الخبيث لتكون نهاية رحلة هذه النجمة العالمية على مدى أكثر من 30 عام والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- رحلت عن عالمنا صباح الثامن من أغسطس، الممثلة والمغنية العالمية أوليفيا نيوتن جون في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا، تاركة إرثاً فنياً كبيراً.

أوليفيا نيوتن جون أوليفيا نيوتن جون هي مغنية وممثلة أسترالية الجنسية، وبريطانية المولد. ولدت في 26 سبتمبر من العام 1948 في إنجلترا. وبدأت مسيرتها الفنية عام 1963.

واكتشفت أوليفيا نيوتن جون، إصابتها بسرطان الثدي في العام 1992، وأصبحت من أشهر المدافعين عن الفحص الذاتي للثدي.

انطلاقتها وكانت انطلاقة أوليفيا الحقيقية، في انجلترا ، عندما نجحت في الحصول على منحة في إحدى مسابقات المواهب التي استضافها الأسترالي جوني أوكيف ، ومن خلالها سافرت إلى إنجلترا وهناك اتيحت لها الفرصة في تسجيل الاسطوانات فعقدت صفقة فردية لمرة واحدة مع Decca Records بالأغنية المنفردة ، "Till You Say You Be Mine / For Ever". عرفت بأنها من أهم نجمات البوب في السبعينيات.

فيلم غريس Grease ولها أيضاً العديد من الأعمال الناجحة، أشهرها دور البطولة الذي قدمته مع النجم جون ترافولتا في الفيلم الموسيقي الرومانسي الكوميدي الشهير Grease عام 1978، ولعبت خلاله دور ساندي أمام جون ترافولتا، وحققت جماهيرية عالمية واسعة من خلاله. وتدور قصة الفيلم خلال عطلة صيفية حيث يقع داني (جون ترافولتا) في حب ساندي، ثم يمضي كل منهما في طريقه إلى السنة الدراسية الجديدة، ولكن سرعان ما يكتشف كل منهما وجودهما بالمدرسة نفسها. فتمر علاقتهما بالعديد من الاختبارات والمواقف الطريفة والرومانسية.

فازت أوليفيا نيوتن جون بجائزة غرامي أربع مرات. وفازت كذلك بجائزة إيمي.