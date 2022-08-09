انت الان تتابع خبر مروان خوري يفتح النار على الفنانين.. أصبحوا باحثين عن الترند والهوس يسيطر على عقولهم ولا ينتمي الى المشهد الفني والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قال الفنان اللبناني مروان خوري : أنه لا يشعر بالانتماء التام إلى المشهدية الفنية كما في الماضي ، وما يجري الآن مرحلي، ولن يخلق حالة فنية دائمة ، حد تعبيره.

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أشار أنه بات لدى الفنانين هاجسا بالبحث "عن إيقاع يكون ترنداً أو هاشتاغ على السوشيال ميديا".

ولفت خوري لموقفه من تواجد الفنانين اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن الوضع غير صحي.

وذكر أنه لم يفقد الامل ب"السميعة" من الجيل الجديد الذي لا يزال موجودا بالرغم من انخفاض عددهم، قائلاً "ما زالوا يسمعون الأغنية كحالة وجدانية ويتأثرون باللحن والكلام، ولا يتعاطون معها كمجرد (ترند) أو رقصة".

وأضاف : "أنا لا أنسحب أبداً والآتي من أعمال سيؤكد ذلك. الموسيقى هي حياتي وما زال لدي الكثير لأقوله. تعلمت التكيف والتأقلم من كبارٍ سبقوني وألهَموني، مثل ، الموسيقار محمد عبد الوهاب ".