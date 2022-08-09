انت الان تتابع خبر.بعد هجومها على الفنانة أصالة.. ستنصدم من مهنة مارتا حامد طليقة فائق حسن ومعلومات سرية تكشف لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بعد ظهور مارتا حامد في لقاء إعلامي لتتهم طليقها فائق حسن وأصالة باقتحام منزلها في غيابها، ورمي أغراضها خارجه. فمن هي مارتا حامد، التي أثارت الجدل اليوم بعد اطلالتها الاعلامية؟

وتعمل مارتا في مجال عالم الأزياء، وسبق أن أكدت أن هذا هو عملها الأساس، لكنها انشغلت لفترة من الزمن بأمور أخرى، قبل أن تعود لنشاطها في الأزياء.

و تملك مارتا عملًا في نيويورك إلى جانب إمارة دبي التي تقيم فيها، إذ إنه غالبًا ما تتنقل بين دبي والولاية الأمريكية. وسبق أن كشفت مارتا في تصريحات صحفية أنها تلقت عروضًا في مجال التمثيل، وأنها تدرس عدة عروض عرضت عليها، حيث تمنت أن تجسد شخصية تشبهها، وتنجح في إيصال رسالة إيجابية للجمهور.

وقالت بهذا الصدد: ”أنا الآن في صدد مراجعة عدة عروض في هذا المجال، والمهم بالنسبة لي أن يكون العمل يشبهني ويشبه شخصيتي بالدرجة الأولى، وأن أتمكن من إيصال رسالة إيجابية ومعنوية إلى محبيني ومتابعيني“.

وسبق أن كشف الشاعر العراقي فائق حسن، عن لقائه الأول بمارتا حامد، وقال إنه ”تعرَّف عليها حين اختارها لتشارك ماجد المهندس كموديل في أغنية (مو على كيفك)“، لتبدأ قصة حبهما.

وأضاف في حينها أنها ”ذات الأغنية التي احتفل بزفافه عليها“. يذكر أن عدد متابعي مارتا عبر حسابها على ”إنستغرام“، 374 ألف متابع، والذي تنشط عليه منذ العام 2020.