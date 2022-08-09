انت الان تتابع خبر. بعد انتشار صورا لها بملامح مختلفة بسبب عمليات التجميل.. المطربة السورية ميادة الحناوي تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت الفنانة ميادة الحناوي ، عن حقيقة الصور التي نشرت لها مؤخراً ، عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أظهرت خضوعها لعملية تجميل ، بعد قيام طبيب التجميل الشهير نادر صعب ، بنشر صورا لها قبل وبعد التجميل ، في أواخر تموز الماضي ، وقد بدت الحناوي أصغر سناً بها، ثم لاقت تداولاً واسعاً على منصات التواصل. الإجتماعي.

وخلال تصريح لها ، لبرنامج "يلا تريند" ، على هامش احتفالها بافتتاح منشأة سياحية في مدينة حلب ، قالت : " أعوذ بالله لا ورحمة ماما ما حصل، أنا اللي فيه دا لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بكير، وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت المنيح.".

وأشارت أنها انزعجت بشكل كبير عندما تم تداول هذه الصور على "السوشيال ميديا" ، معربةً عن استغرابها من الفكرة .

ونفت نفياً قاطعاً ، إجراءها أي عمليات تجميل ، في الفترة الأخيرة، رغم التأكيدات التي أحاطت بتلك الصور، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب على نادر صعب.

وأكدت أنها ليست من المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي بتاتاً ولا تلتفت للشائعات التي يتم تناقلها عنها .

وطلبت من جمهورها ، عدم تصديق الشائعات التي يتم تناقلها عنها ، مجددةً التأكيد على أنها سترد على كل شيء في الوقت المناسب.