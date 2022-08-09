انت الان تتابع خبر أشرف زكى أول الحاضرين لصلاة الجنازة على جثمان الراحلة رجاء حسين وطليقها يفاجئ الجميع في أول ساعات وفاتها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إلى مسجد الشرطة، من أجل المشاركة فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين ، والذى وفاتها المنية فجر اليوم 9 أغسطس.

وبدى سيف عبد الرحمن حزينا للغاية على وفاة زوجته السابقة بعد أن فارقت الحياة فجر اليوم، فى منزلها بحسب قول أحد الأقارب.

ورحلت رجاء حسين عن عالمنا فجر اليوم فى منزلها، عن عمر ناهز 83 عاما، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى بمدافن العائلة بمدينة 6 اكتوبر، عقب انتهاء صلاة الجنازة مباشرة.

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، التى وافتها المنية بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، حول علاقتها بضرتها على تليفزيون اليوم السابع كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت "اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".