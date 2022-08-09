انت الان تتابع خبر "احنا بيئة وعارفين تاريخها كامل " سعد الصغير يشعل النار بينه وبين بوسي ويفضح اسرارها المخفيه. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- هاجم المطرب الشعبي سعد الصغير، المطربة بوسي، بعد وفاة والدها الحاج محمد شعبان، أمس عن عمر ناهز 85 عامًا، مُتأثرًا بأمراض الشيخوخة، بعد أزمته الشهيرة مع ابنته مؤخرًا.

وأضاف سعد الصغير، أن بوسي تخلت عن من وقف بجانبها مثل المنتج أحمد السبكي، مردفا: أحمد السبكي وقف معاكي لما كان جوزك حابسك، وحمدي بدر ده اللي عملك ومعزمتناش في فرحنا، وإحنا بالنسبة لها بيئة.

وتوفي أمس، الحاج محمد شعبان والد المطربة بوسي، والذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بسبب تصريحاته عن تخلي ابنته عنه، وفي الوقت ذاته؛ خرجت بوسي، وروت مأساتها منذ الطفولة مع والدها.

وتعود أسباب خلاف بوسي مع والدها إلى مهاجمته لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها في أكثر من مناسبة، بأنها لا تتواصل معه منذ عامين، بالإضافة إلى توقفها عن إرسال الأموال إليه.