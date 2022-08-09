وفاة الإعلامى نادر دياب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:25 مساءً - توفى صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامى نادر دياب، أحد مقدمى النشرات الإخبارية، فى التلفزيون المصرى.

وقدم الإعلامى نادر دياب برنامج "أنباء وصحف" مع الإعلامية ميرفت رجب، وتم نقله بعدها إلى وزارة الحكم المحلى.

وشارك نادر دياب فى تقديم العديد من نشرات الأخبار عبر شاشة التلفزيون المصرى، والذى يتمتع بطلته المميزة وصوته الجهور.

جدير بالذكر أن برنامج "أنباء وصحف"، أحد أهم البرامج، التى تهتم بتقديم الخدمات الإخبارية من الصحف واستعراض ما تتناوله الصحف من أخبار وتحقيقا وتحليلات سياسية.