انت الان تتابع خبر"حرمتيه من الفرح ومن كل حاجة"..الفنان المصري سعد الصغير يفضح الفنانة بوسي بكشف الأسرار الخفية ويفجر تصريحات صادمة بشأن والدها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- هاجم المطرب الشعبي سعد الصغير، الفنانة بوسي ، بعد تجاهلها وفاة والدها وعدم المشاركة في تشييع جثمانه أو إقامة عزاء له.

وفي تصريح تليفزيوني قال الصغير : " زعلان من بوسي جدًا حتى لو أبوها جاحد كان ممشيها مبتاكلش، إحنا بنروح عزاء ناس منعرفهمش؛ تعتبر إنه بتاع أمن غلبان تروح تديله أي حاجة.. دي بتنزل من العربية وتدي بتاع الركنة 100 جنيه.. اعتبريه شغال معاكي في الفرقة.. الحنية محدش بيشتريها " .

وتابع الصغير : «حرمتي أبوكي من الفرح في آخر أيامه، كان يتمنى تسألي عليه وآخر حاجة قالها حسبي الله ونعم الوكيل»

وأضاف الصغير : «ناس كتيرة ليها فضل عليكي معزمتهاش في فرحك، إحنا بالنسبالك بقينا بيئة بعد ما وصلتلي في حتة تانية».

وكان محمد شعبان والد المطربة بوسي، قد توفي الأحد الماضي ، عن عمر ناهز 85 عاما ، متأثرًا بأمراض الشيخوخة ، بعد أزمته الشهيرة مع إبنته بوسي .

يذكر أن الراحل والد بوسي كان على خلاف مستمر معها والذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بسبب تصريحاته عن تخلي ابنته عنه، وفي الوقت ذاته ؛ خرجت بوسي، وروت مأساتها منذ الطفولة مع والدها.