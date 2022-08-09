صورة نادرة للفنانة أحلام مع زوجها رجل الأعمال الشهير في فترة خطوبتهما

الرياض - محمد الاطلسي -

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اق النجمة الإماراتية أحلام تداولوا صورتها مع زوجها مبارك الهاجري وقت خطبتهما، ليعبروا عن إعجابهم الشديد بعلاقتهما، خاصة وأن أحلام تحرص عادة على مشاركة الجمهور للحظاتها الرومانسية مع زوجها رجل الأعمال الشهير. وظهرت النجمة الإماراتية في الصورة بملامح مختلفة تماماً عن ملامحها الحالية، وجمعتها الصورة في لقطة رومانسية مع زوجها مبارك الهاجري والذي تحتفل معه خلال الأيام الجارية بعيد زواجهما الـ22. واعتبر الجمهور أن أحلام هي من نشرت الصورة عبر خاصية القصص القصيرة لتستعيد ذكرياتها مع الهاجري في ذكرى زواجهما، فخلال اليومين الماضيين ظهرت النجمة الشهيرة وهي تسأل زوجها مبارك الهاجري كم سنة. ورد زوجها قائلاً: "22 سنة، العمر كله.. الله يطول عمرك ويسعدك". وتلقت أحلام المزيد من التعليقات من نجوم الفن والمشاهير في الوطن العربي بينهم صديقتها المقربة لجين عمران والتي علقت بكلمات: "آمين العمر كله ربي يحفظكم لبعض ويحميكم و يسعدكم".