ليست منى زكي ولا ياسمين صبري... هذه الطفلة أصحبت فنانة شهيرة وأحدث طلاقها ضجة كبيرة وأحرقت قلب ريهام حجاج وانتقمت لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة الغريبة

انت الان تتابع خبرليست منى زكي ولا ياسمين صبري... هذه الطفلة أصحبت فنانة شهيرة وأحدث طلاقها ضجة كبيرة وأحرقت قلب ريهام حجاج وانتقمت لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة الغريبة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- هي ممثلة تعرضت للطلاق قبل أيام وشغلت الرأي العام في مصر وتصدرت محركات البحث بعد الطلاق.

وتجمع حالة عداء مشتركة ياسمين عبد العزيز وآيتن عامر ضد ريهام حجاج، زوجة طليق الأولى.

وكانت الخلافات بين ريهام حجاج، وآيتن عامر، قد بدأت في رمضان الماضي، عندما تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «وكل ما نفترق»، من بطولة «حجاج»، وبحسب حديث «عامر» كانت تدخل الأخيرة في سيناريو العمل وكل التفاصيل، الأمر الذي أثار سخط «آيتن».

وكتبت ريهام حجاج وقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: «عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، في إشارة منها أن آيتن عامر تطمع في أخذ مساحة دور كبيرة، وبعد هذا المنشور قررت «آيتن» عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى، قائلة «يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني».

وبعدها خرجت الملاسنات بين الفنانتين ولا تزال، وآخرها كان سخريتها من حجاج بسبب طريقتها في احتفالها مع زوجها بعيد ميلادها، ونشرت آيتن تغريدة استعانت فيها بمشهد لمحمد هنيدي للسخرية من حجاج.

وهو ما دفع بعضهم للقول إن سخرية ريهام آيتن عامر كانت بمثابة انتقام لياسمين عبد العزيز التي تتعرض باستمرار للسخرية من قبل حجاج.

وأضافت: «اللي عايز يصفي حساباته مع حد يروح يصفيها.. كل واحد موقفه اتعرف واتكشف والحقايق كلها بانت.. مش مسموح لأى حد أيا كان مين هو يطلب منى حاجة مش من حقه.. وكل واحد يشيل شيلته ويتحمل نتيجة كلامه ووعوده».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، فيديو كليب “خطافة الرجالة”، الذي طرحته عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب