انت الان تتابع خبر. شبيهة حنان الترك تفجر ضجة بعد تعليقها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وتحدث المطربة هلا رشدي، عن الشبه بينها وبين الفنانة حنان ترك، قائله: "كان هناك مجموعة من الخليج أوقفوني وتحدثوا مع على أنني الفنانة حنان ترك وطبلوا التصوير معي".

وأشارت المطربة هلا رشدي،: "الفنانة حنان ترك شايفة إن فيه شبه بيننا، والشبه يكون قريب خاصة مع الحجاب".

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وكشفت المطربة هلا رشدي أمس من خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» المذاع عبر قناة CBC، عن أن هناك «دويتو» غنائي يجمعها بالكينج محمد منير.

وقالت هلا رشدي : «أنا بحب الكينج محمد منير جدا، وزرته أكثر من مرة، ولما قابلته لقيته من أبسط ما يكون».

قالت المطربة هلا رشدي إنها في فترة الثانوية العامة ابتعدت عن الغناء في الحفلات الغنائية ولم يكن الحجاب سبب ذلك.

وأضافت هلا رشدي أثناء حوارها في برنامج «من مصر» الذي يعرض علي قناة CBC كنت مقيمة في السعودية، غنيت في حفلات السفارة المصرية وفي حفلات للسفراء العرب وأنا طفلة عمري 8 سنوات، وواصلت الغناء إلى مرحلة الثانوية العامة.

وتابعت رشدي «بعد عودتي لمصر دخلت الكلية، ولم أحاول المشاركة في مسرح الجامعة والغناء بشكل احترافي، ورجعت لأهلي في السعودية بعد الكلية، ثم تزوجت وأنجبت وعملت مدرسة فترة، وخلال تلك المدة لم أفكر في الغناء، لكن كنت دائما أدندن في المطبخ».

وكان رد المطربة هلا رشدي علي أحد الأسئلة هل ندمت على فترة ابتعادك عن الغناء؟ قالت: بالعكس، وأشعر أنني اكتشفت مناطق مختلفة وطبقات في صوتي غير الصوت القوي، واكتشفت نفسي بالدندنة والاستماع إلى الأغاني الجديدة، فكانت تلك الفترة مثل دراسة غير مقصودة، ودخلت المجال بطريقة مميزة لصوتي.