" يا أخوان البيوت لها حرمة". الفنان السعودي فايز المالكي يصدم جمهوره بتغريده له وسيل من الإنتقادات تنهال عليه

وقال الفنان السعودي في تغريدته : ”أسألكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي..أسأل الله يفرج همكم“.

وتابع : ”مو معقول الساعه 2 و3 بالليل تاقف على باب بيتي وتدق الباب وتلفلف ع البيت ياخوان البيوت لها حرمة“.

وأضاف : ”أسأل الله يفرج همكم أعرف انكم أصحاب حاجة لكن ما بيدي شي.. أفتح الباب الظهر العصر آخر الليل والاقيك داخل الحوش لا".

وأنهالت التعليقات من قبل المتابعين ، مابين المتعاطف معه والمستهجن ، المستاء من تغريدته ، وعلقت متابعة بقولها:" الرجل مواطن حاله حال اي شخص مابيده شي يقدمه وأي إنسان محتاج الدولة ماقصرت مع الجميع".

فيما علقت متابعة :"وش ذا الاسلوب غير المتوقع منك ترى الي عزك ورزك هو قضى حاجة الناس والله في يوم يبدل حال من حال ‏ انت دخلت في منصات خيريه خلاص هذا من صلب عملك الخيري الناس محتاجه بدال التغريد سوي مكتب صغير وخلهم يقدمون طلبات".

ويقدم الفنان والإعلامي السعودي فايز المالكي برنامج "إنسان" على القناة السعودية، وهو برنامج يهتم بالعمل الإنساني وتسليط الضوء على العديد من الأعمال الخيرية .في مختلف المجالات