انت الان تتابع خبر بعد تصدرها التريند.. ما لا تعرفه عن أميرة أديب.. ابوها مخرج كبير وامها فنانه شهيرة.. وما هي علاقة عمرو أديب بها؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب التريند بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فبعد انقضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، خرجت بتصريحات جريئة، وتحدثت بعفوية عن الغلاء المبالغ فية في الساحل الشمالي.

وفي فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، انتقدت أميرة أديب أسعار الساحل الشمالي قائلة: "كان هيجيلي سكتة قلبية، في الساحل صاحبتي رايحة تجيب ماية في أحد الأماكن اللي كنا فيها، بتطلع فلوس قالها 250 جنيها، what عشان إزازة ماية، أول مرة أجي الساحل الشمالي السنة دي، ودي كانت أول سنة برضه أسافر أكثر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت في كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل".

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إن معظم ملابسها مستعملة من قِبل أخريات قبلها.

وذكرت أميرة، في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام": "أنا بتهزق كتير أوي لما حد يسألني التيشيرت بتاعك ده منين، أنا غالبية الحاجات اللي بجيبها بتبقى ساكند هاند، يعني بجيب لبس كان بتاع ناس قبل كده، عشان البيئة".

أضافت: "أنا مش بني آدمة بتتبسط خالص بالحاجات القيمة وكده، إني أجيب لبس غالي مش حاجة بتبسطني، اللبس بالنسبالي من أساسيات الحياة مش حاجة أنا بحبها أوي".

تابعت: "عشان كده مش بعرف معظم الوقت أقولكم لبسي ده منين لأن أنا نفسي مش عارفة هو من فين، فلو سمحتم بطلوا تهزقوني، ولما بيكون في حاجة أنا شاريها بقول والله".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب شقيق الاعلامي عمرو اديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.