وزيرة الثقافة تنعى الفنانة القديرة رجاء حسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:28 مساءً - عبد الدايم : الراحلة كانت نموذجا ملهما في الإبداع المصري والعربي

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة القديرة رجاء حسين التى غيبها الموت اليوم الثلاثاء 9 أغسطس عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت إن الراحلة كانت نموذجا ملهما في الإبداع المصري والعربي بما قدمته خلال مسيرتها من إعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن رجاء حسين من مواليد نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية، بدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما وشاركت فيما يقرب من 200 عمل متنوع ما بين السينما والمسرح والتلفزيون وكرمتها وزارة الثقافة في العديد من المناسبات كان آخرها الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية في مايو الماضي.