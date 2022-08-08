عمها عمرو أديب وتشتري ملابس مستعملة من الحراج ... قصص من حياة أميرة أديب تجيب عن هذه الأسئلة الغامضة؟

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رياض -احمد صلاح- أصبحت الفنانة الشابة أميرة أديب حديث كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وقد جاء ذلك من بعد حديثها الجرئ عن الغلاء الفاحش المنتشر بالساحل الشمالي وارتفاع الأسعار الغير مبرر، الذي لاحظته خلال اجازتها التي قضتها هناك وقررت الحديث عنها.

أميرة أديب تشكو من أسعار الساحل قامت الفنانة أميرة أديب بنشر مقطع فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تحدثت خلاله عن أسعار الساحل الشمالي قائلة: “كان هيجيلي سكتة قلبية في الساحل، صاحبتي رايحة تجيب ماية من أحد الأماكن اللى كنا فيها، بطلع الفولس قالها 250 جنيها، What، علشان إزازة ماية، أول مرة أجي الساحل السنة دي، ودي كانت أول سنة برضة أسافر أكتر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل.